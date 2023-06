Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan: 'Değerler eğitimi' adı altında tüm okullara imam gönderilmeye başlandı

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Müftülüğü arasında imzalanan protokolle 'değerler eğitimi' adı altında tüm okullara imam gönderilmeye başlandığını belirterek, 'Bu imamlar ne kadar pedagojik formasyon almıştır? Diğer taraftan neredeyse her okulda ikişer, üçer, dörder din kültürü öğretmeni bulunmasına rağmen bu arkadaşlarımıza İl Milli Eğitim Müdürlüğü güvenmemekte midir ki müftülükle bir protokol imzalamaktadır' diye tepki gösterdi.

MELTEM KARAKAŞ

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Müftülüğü arasında imzalanan protokolle ilgili açıklama yaptı. Alkan, şunları söyledi:

"BU PROTOKOL ACİLEN İPTAL EDİLMELİDİR"

"Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Müftülüğü arasında yapılan protokol kapsamında okullarda değerler eğitimi altında imamlar okulları ziyaret etmektedir. Yapılan protokol kapsamıyla oradaki imamların anlattıkları birbiri ile çelişen ifadeler içermektedir. Şu anda Türkiye toplumunun hiç ihtiyacı olmayan kutuplaşmanın neredeyse bu cümlelerle okullara indiğini görüyoruz. Biz Eğitim Sen olarak başından beri söylüyoruz; kamusal ve laik eğitimin olmazsa olmazlarından bir tanesi olan okullarda bu tür politikaların zemin bulmaması gerektiği önemlidir. Aksi takdirde her yapılan açıklamanın bir karşılığı okullarda olmaktadır. Biz buradan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne net sorular soruyoruz. Bu imamlar ne kadar pedagojik formasyon almıştır? Diğer taraftan neredeyse her okulda ikişer, üçer, dörder din kültürü öğretmeni bulunmasına rağmen bu arkadaşlarımıza İl Milli Eğitim Müdürlüğü güvenmemekte midir ki müftülükle bir protokol imzalamaktadır? Şu anda liselerimizde bu durum gerçekten arkadaşlarımız arasında, eğitim emekçileri arasında bir infial yaratmıştır. Gerekli uyarıların bir an önce yapılması gerekmektedir ve bu protokol acilen iptal edilmelidir."