Eğitim Öğretim Dönemi Ara Tatili Hakkında Tartışmalar Devam Ediyor

MELTEM KARAKAŞ

Eğitim Öğretim Döneminin birinci ara tatili, 13-17 Kasım arasında yapılacak. Eğitim Bir Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar, "Bir hafta gibi bir süre de olsa hem öğrenciler hem öğretmenler dinlenmiş oluyorlar. Öğrenciler de öğretmenler de nefes almış oluyor. Ayrıca bu bir haftalık ara tatilde öğretmenlerin seminerleri oluyor. Bu yıl, seminerlerin yüz yüze yapılacağı söylendi. Bizim seminerlerin uzaktan eğitim yöntemi ile yapılması talebimiz var. Öğretmenler bu süreçte okula gitmemeli" dedi.

2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminin birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Son günlerin tartışma konusu haline gelen ara tatil ile ilgili basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı" sorusuna, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız" karşılığını verdi.

Konuya ilişkin konuşan Eğitim Bir Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar ve Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, ara tatil uygulamasının devam etmesi gerektiğini fakat öğretmenlerin seminerler için okula gitmek yerine, uzaktan eğitim yönteminin uygulanması gerektiğini ifade etti.

ALKAN: "ANLIK KARARLAR İLE MİLLİ EĞİTİM YÖNETİLEMEZ"

Birçok ailenin ve öğretmenin ara tatil için plan yaptığını söyleyen Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, "Milli Eğitim Bakanı'nın ayak üstü yaptığı ara tatil ve seminer dönemiyle ilgili açıklama bizleri şaşırtmadı. Klasik 21 yılın özeti aslında. Anlık, sonuçları irdelenmeyen, planlamanın olmadığı bir bakanlık açıklaması. Bir milyondan fazla eğitim emekçisinin mesleki eğitim semineri her yıl uzaktan yapılıyordu. Seminer döneminin başlamasına üç hafta kala çalışmaların yüz yüze yapılacağının açıklanması yine ne kadar plansız çalışıldığının göstergesidir. Birçok kişi ara tatil dönemi için planlama yapmış, uçak biletini almış hatta o tarih için düğününü planlamışken bu karar anlaşılır değildir, yaşatacağı mağduriyetler mutlaka hesaba katılmalıdır" diye konuştu.

"AÇIKLANAN SEMİNER PROGRAMI İÇERİK AÇISINDAN SON DERECE TARTIŞMALIDIR"

Alkan, şunları söyledi:

"Diğer yandan açıklanan seminer programı içerik açısından son derece tartışmalıdır. Kasım ara tatilinde seminerlerin yüz yüze yapılması kararından çok seminerin son günü tüm öğretmenlere verilecek olan din öğretimi seminerine dikkatleri yoğunlaştırıyoruz Eğitim Sen olarak. Artık daha teokratik bir eğitim isteniyor. MEB, vites büyüterek, gümbür gümbür laik eğitimin tabutuna son çivileri de çakmak istiyor."

AKAR: "SEMİNERLER UZAKTAN EĞİTİM ŞEKLİNDE OLMALI"

Ara tatilin kaldırılmamasından yana olduklarına dikkat çeken Eğitim Bir Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar, "Bir hafta gibi bir süre de olsa hem öğrenciler hem öğretmenler dinlenmiş oluyorlar. Öğrenciler de öğretmenler de nefes almış oluyor. Ayrıca bu bir haftalık ara tatilde öğretmenlerin seminerleri oluyor. Bu yıl, seminerlerin yüz yüze yapılacağı söylendi. Bizim seminerlerin uzaktan eğitim yöntemi ile yapılması talebimiz var. Öğretmenler bu süreçte okula gitmemeli. Arar tatile üç hafta kalmış. Birçok öğretmen hazırlığını yaptı. Uçak biletini aldı. Kimisi bir hafta da olsa tatil planı yaptı. Ara tatilde öğretmenlerin seminer için okula gitmeden uzaktan eğitim yöntemi ile seminerlere katılmasının yeterli olduğunu düşünüyoruz" dedi.