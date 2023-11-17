Eğitim-İş Sendikası Üyeleri Atatürk'ün Selanik'teki Evinde Andımız Okudu

Eğitim-İş sendikası üyeleri Cumhuriyet'in 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki evi ziyaret etti. Üyeler, 10 Kasım anma etkinlikleri kapsamında evin önünde Andımız'ı okudu.

Birleşik Kamu-İş Osmaniye İl Başkanı ve Eğitim-İş İl Yöneticisi Adem Yücel ve beraberindeki 45 Eğitim-İş sendikası üyesi, Cumhuriyet'in 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki evi ziyaret etti. Eğitim-İş üyeleri, 10 Kasım haftasında Atatürk'ün evinde hep birlikte andımızı okudu.