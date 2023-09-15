Eğitim-İş Samsun Şubesi Eğitimde Niteliksizleşmeye ve Maaş Artışlarına Tepki Gösterdi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Eğitim- İş Samsun Şube Başkanı Volkan Erken, "Şimdi bizden susmamızı bekliyorlar. Bizim insani koşullarda çalışma hakkımızı çaldılar, bizim evimize göğsümüzü kabartarak, iş yerlerimize sadece mesleğimizi düşünerek girme hakkımızı çaldılar. Bizim yaşanabilir bir emeklilik hayalimizi çaldılar. Bizim ay sonunu bekleme halimizi, bitmeyen bir kara kışa çevirdiler. Bizim öğrencilerimize laik, bilimsel eğitim verme hakkımızı çaldılar. Eğitimden liyakati, gencecik insanlardan hak ettikleri kadroları çaldılar ve şimdi bizim susmamızı bekliyorlar. Çok beklerler" dedi.

Eğitim- İş Samsun şubesi üyeleri bugün Onur Anıtı önünde basın açıklaması yaparak eğitimde niteliksizleşmeye ve enflasyon rakamlarının altında kalan maaş artışlarına tepki gösterdi.

Açıklamayı okuyan Eğitim- İş Samsun Şube Başkanı Volkan Erken, "1000 odalı sarayın ışıkları kapandığında sadece birkaç ay sonra bile eğitimin birçok sorununu çözmek için kaynak ortaya çıkabilecekken eğitimden, eğitim emekçisinden yani gelecekten çalanlara, eğitim emekçisinin haksızlık karşısında nasıl susmayacağını, nasıl ders vereceğini göstereceğiz" diye konuştu.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da açıklamaya katılarak destek verdi.