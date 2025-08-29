Eğitim-Bir-Sen ve Suriye Öğretmenler Sendikası İş Birliği Geliştiriyor

EĞİTİM-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, merkezi Şam'da bulunan Suriye Öğretmenler Sendikası heyeti ile Ankara'da bir araya geldi. Ziyarette, eğitim ve sendikal alanda iş birliği kararı alındı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Ali Yalçın, Suriye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Muhammed Mustafa başkanlığındaki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette, Eğitim-Bir-Sen ile Suriye Öğretmenler Sendikası, eğitim ve sendikal alanda iş birliği kararı aldı. İş birliği faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülmesi için ortak komitelerin kurulması da planlandı. Komite, öncelikli projeleri belirleyecek ve yılda en az bir kez toplanarak iş birliğinin gelişimini değerlendirecek.

Planlanan çalışmalar arasında, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik ortak programlar, eğitim, yükseköğretim ve sendikal çalışmalarda bilgi ve deneyim paylaşımı, seminer, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi, karşılıklı heyet ziyaretleriyle başarılı uygulamaların paylaşılması bulunuyor.

Yalçın, "Eli kanlı rejimin zulümleri karşısında, ayrım gözetmeksizin tüm Suriye halkının yanındayız. Bu kapsamda Memur-Sen'e bağlı sendikaların da katkısıyla İdlib'de çadır kentlerin yanı sıra 400 briket ev, bir cami, okul ve oyun parkından oluşan Mehmet Akif İnan Mahallesi'ni kurduk. Ayrıca Çobanbey'de yaptırdığımız 20 derslikli Fen ve Teknoloji Lisesi'ni Maarif Vakfı'na devrettik. Yaklaşık 8 yıldır eğitim faaliyet gösteren okuldan mezun olan gençlerin yeni Suriye'nin inşasına katkı sunmaya başlamasından gurur duyuyoruz. Rejimin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için özellikle eğitim alanında karşılaşılan sorunların çözümü için yoğun çaba gösteriyoruz. Arapça ve İngilizce yayımladığımız 'Türkiye'de Suriyeli Çocukların Eğitimi: Güçlükler ve Öneriler' başlıklı raporu dünya kamuoyuna sunduk. Milletimizin tarihi yürüyüşüne yakışan, duruş ve kimliği ile bütünleşen eylem ve söylemlerimiz, emperyalist-siyonist odakların yönettiği küçük grupların sergilemeye çalıştıkları aşırılıkların önüne geçmiştir" dedi.

Suriye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Muhammed Mustafa ise savaş yıllarında ve özgürleşme sürecinde Suriye halkına verdikleri destek ile Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitimine yönelik çalışmaları dolayısıyla Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika yetkililerine duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Mustafa, Suriye'de eğitim ve sendikal örgütlenme alanlarında yaşanan zorlukların aşılması için iş birliği ve ortak projelerin ivedilikle hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. İki sendika arasında yürütülecek çalışmaların, Suriye'de eğitim sisteminin yeniden inşasına önemli katkılar sunacağını vurgulayan Mustafa, öğretmenler arasında başlatılacak tecrübe paylaşımının da ortak projeler için sağlam bir zemin oluşturacağını ifade etti.

Suriyeli heyet, Eğitim-Bir-Sen'in katkısıyla hazırlanan program çerçevesinde, Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşlarla da temaslarda bulundu. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile yapılan görüşmelerde, Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin ve eğitmenlerin durumu ele alındı, eğitim alanında iş birliği imkanları değerlendirildi. Suriyeli heyet, İstanbul'da da bir dizi ziyaretlerde bulunacak.