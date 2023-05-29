Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No'lu Şube yeniden yetkili sendika oldu

Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No'lu Şube, 2023 yılı il mutabakatı sonucunda 4 bin 164 üye sayısıyla yeniden yetkili sendika oldu. Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No'lu Şube'nin yetkili sendika olması dolayısıyla Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünde mutabakat imzalandı.

Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No'lu Şube, 2023 yılı il mutabakatı sonucunda 4 bin 164 üye sayısıyla yeniden yetkili sendika oldu.

Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No'lu Şube'nin yetkili sendika olması dolayısıyla Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünde mutabakat imzalandı.

Mutabakat sonrası açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No'lu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, geleneği bozmayıp bu yıl da Sivas merkez ve diğer ilçelerde eğitim hizmet kolunda yetkiyi alarak sendikal yolculuklarını bir kez daha taçlandırdıklarını belirterek, "Eğitim Bir-Sen özgün sendikal anlayışıyla sendikacılığı kavga zemininden rekabet zeminine taşıyarak çözüm odaklı, tenkit değil tevhit esaslı, sorunun değil çözümün paydaşı olan bir yaklaşımla hareket etmektedir." dedi.

Yetkili olmanın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilincinde olduklarını dile getiren Temiz, temel hak ve özgürlükler noktasında kararlı mücadelelerine hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.