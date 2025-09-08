Haberler

Eğitim-Bir-Sen, Norm Fazlası Öğretmen Atamalarına Dava Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmenlerin resen atamalarının iptali için Danıştay'a başvurdu. Sendika, yapılan atamaların mağduriyetlere yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

EĞİTİM-Bir-Sen tarafından yapılan açıklamada, "Norm fazlası gerekçesiyle yapılan resen atamalarda yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla, söz konusu atamaların dayanağı olan Ağustos 2025 İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu'nun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtık" denildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Nisan ayı Kurum İdari Kurulu toplantısında, konuyu gündeme getirmiş, norm kadro fazlası öğretmenlerimizin tercih yapmaya zorlanmaması, resen atamalara tabi tutulmaması ve yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki norm kadro güncellemeleri tamamlanana kadar haklarında atama tasarrufunda bulunulmaması taleplerimizi iletmiştik.

"Ayrıca 18 Ağustos 2025 tarihli yazımızla söz konusu işlemlerin norm kadro güncellemeleri yapılmadan gerçekleştirilmesinin sakıncalarını Milli Eğitim Bakanlığına iletmiş ve norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesi ve atama süreçlerinin ekim ayı sonrasına bırakılmasını talep etmiştik.

"Bu işlemin yeni mağduriyetlere ve haksız uygulamalara kapı aralayacağı yönündeki uyarılarımız dikkate alınmayarak Milli Eğitim Bakanlığının söz konusu duyurusu kapsamında norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atamaları yapılmıştır.

"Taleplerimizin karşılanmaması üzerine norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atamalarına dayanak teşkil eden düzenlemenin iptali amacıyla yargı yoluna başvurmuş bulunmaktayız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverlere müjde! Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı ücretsiz

Futbolseverlere müjde! Milli takımın maçı ücretsiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.