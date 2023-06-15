Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şubesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirmesi Yaptı

Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, 2022-2023 eğitim öğretim yılına dair genel değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Akar, Öğretmenlik Meslek Kanunu, Kahramanmaraş merkezli depremler kapsamında sendikalarının yaptığı çalışmalar, temmuz ayında yapılacak memur maaş zammı, 7. Dönem Toplu Sözleşme, görevde yükselme süreci ve Eskişehir'de gündeme gelen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) hakkında bilgilendirmede bulundu.

Öğretmenler için görevde yükselme sınavı yapılacağını ve Eskişehir'de bu süreci başlattıklarını belirten Akar, "Sınava girecek memur arkadaşlarımız için Eskişehir Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde yüz yüze kurs programı hazırladık. Şu anda kurslar devam ediyor. Yaklaşık 150'ye yakın arkadaşımız şu anda bu kurslardan faydalanıyorlar." dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmalarıyla başladığını hatırlatan Akar, şunları dile getirdi:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkartılırken atılan doğru bir adım olduğunu ifade ettik. Eğitim-Bir-Sen'in kariyer basamakları teklifinde uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik teklifinde hiçbir zaman sınav diye bir talep olmamıştı. Biz 'Hizmet yılı esasına dayalı yapılsın' dedik. Hizmet yılı esasına dayalı değil, 10 yıl hizmete dayalı bir şekilde yapıldı. 10 yıl öğretmenlik yapana uzman öğretmenlik, 10 yıl uzman öğretmenlik yapan öğretmene de başöğretmenlik unvanı için sınava girme hakkı verildi. Sınava dayalı bir sistem değil biz hizmet yılı esasına dayalı bir sistemden yanayız. Burada yine özellikle revize edilmesi gereken yerin 10 yıl öğretmenlik süresinin 8 yıla düşürülmesi, 20 yıllık sürenin de 15 yıla indirilmesi. Evet, doğru bir çalışma. Yerinde bir çalışma. Öğretmenin kariyeri anlamında öğretmene destek verecek bir çalışma. Akademik çalışmaları önceleyen, özendiren bir çalışma. Bunun çıkartılması doğru. Uygun, yerinde bir karar. Ancak revize edilmesi gereken noktalar var."

Akar, temmuz ayında memur maaşlarına yapılması planlanan zamla ilgili taleplerinin yüzde 6 artı enflasyon farkı ve 22 bin lira taban ücret olduğunu aktardı.

İkili eğitim konusuna değinen Akar, "Bunun için de yapılması gereken şey yeni okullar yapılması. Bu ikili eğitimin, Eskişehir'de bu kanayan yaranın ortadan kaldırılması. O yüzden ikili eğitim sorununun Eskişehir'de eğitimin daha sağlıklı işlemesi adına ortadan kalkması gerekir." ifadesini kullandı.

İbrahim Akar, okullardaki temizlik görevlisi ihtiyacı için okul idarelerine temizlik ödeneği sağlanmasının yararlı olacağını sözlerine ekledi.