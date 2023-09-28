Ege Üniversitesi yemek fiyatlarına zam yapmıştı, yeni açıklama geldi

Ege Üniversitesi, yemek fiyatlarına yapılan zam sonrası öğrencilere yeni bir açıklama yaparak ilk öğünü 15 TL, diğer öğünleri ise 35 TL olarak belirledi.

KERİM UĞUR

Yemek fiyatlarına yaptığı zamlarla gündeme gelen İzmir Ege Üniversitesi, "Sabah, öğlen veya akşam öğünlerinden herhangi biri ilk öğün olarak 15 TL fiyatla seçilebilmektedir. Tabi olduğumuz yasal mevzuatlar çerçevesinde üniversitemizin öğrenciler için yemek hizmeti verme yükümlülüğü günde tek öğün olup, 2018 yılından bu yana öğrencilerimize ekstra alternatif bir seçenek olarak sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de sunulmaktadır" açıklamasını yaptı.

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Ege Üniversitesi'nde yemek fiyatlarına yüzde 200'ün üzerinde zam yapılarak geçen yıl 6,5 lira olan öğlen yemekleri bu yıl yemeği 20 TL' den olarak açıklanmış ve gelen tepkiler üzerine üniversite yönetimi fiyatlarda değişikliğe gitti. 20 TL olan öğle yemeği fiyatı 15 TL'ye düşürülürken; yeni eğitim öğretim yılında 20 TL olacağı açıklanan sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ise ikinci kez zam yapılarak 35 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak üniversite son yaptığı değişikle öğrencilerin seçeceği ilk öğünlerini 15 TL'den diğer öğünleri ise 35 TL'den yiyebileceklerini açıkladı.

İLK ÖĞÜN 15 TL DİĞER ÖĞÜNLER 35 TL

Yaşanan fiyat karmaşasının ardından Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, yemek fiyatları hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yemekhane sistemimizde yaptığımız düzenleme ile gün içinde seçeceğiniz ilk öğün 15 TL, ikinci ve üçüncü öğünler ise 35'er TL olarak belirlenmiştic Sabah, öğlen veya akşam öğünlerinden herhangi biri ilk öğün olarak 15 TL fiyatla seçilebilmektedir. Tabi olduğumuz yasal mevzuatlar çerçevesinde üniversitemizin öğrenciler için yemek hizmeti verme yükümlülüğü günde tek öğün olup, 2018 yılından bu yana öğrencilerimize ekstra alternatif bir seçenek olarak sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de sunulmaktadır. Nitekim geçmiş yılların verilerine dayalı olarak görülmektedir ki öğrencilerimizin %80'i tek öğün seçmekte ve tek öğün olarak sadece öğlen yemeğini tercih etmektedir. 15 TL olan tek öğün fiyatının en ucuz kampüs yemek fiyatlarından birisi olduğu hususu bilgilerinize sunulmaktadır."