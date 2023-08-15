Ege Üniversitesi ve Tokyo Metropolitan Üniversitesi Arasındaki İş Birliği Devam Ediyor

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Japonya Tokyo Metropolitan Üniversitesi arasındaki akademik iş birliği iki ülkeden yeni araştırmacıların katılımıyla devam ediyor. EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Şule Erten Ela'nın, 2017 yılında Tokyo Metropolitan Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Hidrojen Enerjisi Konferansı"nda konuşmacı olarak davet edilmesi ile başlayan iş birliği yedi yıldır kesintisiz devam ediyor.

Tokyo Metropolitan Üniversitesi Uygulamalı Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yuji Kubo ile aralarındaki karşılıklı güven ve uyumun, uzun süreli akademik iş birliğine de yansıdığını belirten Prof. Dr. Erten Ela, "2019 yılından bu yana karşılıklı iş birliği protokolü içinde bulunduğumuz Prof. Dr. Kubo ile perovskite güneş hücrelerinde yeni malzemelerin geliştirilmesi ve güneş pili performanslarının artırılması üzerine çalışıyoruz. Tokyo Metropolitan Üniversitesi çalışma grubumuza daha önce Yuta Higashino ve Tomoyuki Arai adlarında iki öğrenciyi organik güneş pillerinde araştırmalar yapmak ve eğitimler almak üzere gönderdi. Başarılı çalışmalar neticesinde Yuta Higashino ülkesine döndüğünde Japonya'da güneş pilleri alanında firmada çalışmaya başladı. Tomoyuki Arai ise doktorasını yakın bir zamanda tamamlayacak. Tokyo Metropolitan Üniversitesi bu yıl da, Airi Suzuki isimli öğrenciyi, perovskite güneş pilleri ve organik güneş pilleri alanında araştırma yapmak ve eğitim almak üzere çalışma grubumuza gönderdi. Perovskite güneş pillerinde aktif yeni malzemeleri sentezleyen Airi Suzuki, bu malzemeleri Perovskite Güneş Hücreleri üzerinde çalışacak. Yüzde 25.7'ye ulaşan verimleri ile Perovskite Güneş Hücreleri yeni nesil güneş hücreleri arasında yıldızı en fazla parlayan teknoloji olarak geçiyor" diye konuştu.

"Perovskite güneş hücrelerini Japonya işbirliğinde geliştireceğiz"

Tokyo Metropolitan Üniversitesinin, Ege Üniversitesine araştırmacı göndererek desteklemesinden son derece memnun olduğunu belirten Prof. Dr. Erten Ela, "Japon araştırmacıların son derece nazik, zeki ve bilgili olması nedeniyle araştırma çalışmalarımız bir mutluluk kaynağına dönüşüyor. Farklı kültürlerin bir araya gelerek kaynaşması, enstitüdeki tüm araştırmacıların gelişimi için de güzel bir imkan oluşturuyor. Gelinen süreçte perovskite güneş hücrelerini Japonya iş birliğinde geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi. - İZMİR