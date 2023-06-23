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Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Mezunlar Kep Attı

Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Mezunlar Kep Attı

Eğitim Haberleri

Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler, kep attı. Konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çocuk Gelişimini Bölümünü birinci tamamlayan Cansu Koç'un mezuniyet kütüğüne isim plakası çakıldı, mezun olan öğrencilere diplomaları verildi. Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Dere, öğrencilerin yanı sıra her türlü fedakarlığı gösteren anne babalara da teşekkür etti. Öğrenciler, Gençliğe Hitabe ve 10. Yıl Marşı Müziği marşını okuyarak keplerini havaya attı.

Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler, kep attı.

Konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çocuk Gelişimini Bölümünü birinci tamamlayan Cansu Koç'un mezuniyet kütüğüne isim plakası çakıldı, mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.

Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Dere, öğrencilerin yanı sıra her türlü fedakarlığı gösteren anne babalara da teşekkür etti.

Öğrenciler, Gençliğe Hitabe ve 10. Yıl Marşı Müziği marşını okuyarak keplerini havaya attı.???????

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Eğitim

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