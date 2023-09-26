Ege Üniversitesi'nde Yemek Ücretlerine Zam Tepkisi

Ege Üniversitesi'nde yemek ücretlerine gelen zamlara öğrencilerin ardından Eğitim-İş Sendikası'ndan da tepki geldi. Yemek zamlarının öğrencilerin yaşam ve okuma şansını zora soktuğunu belirten sendika başkanı, devletin öğrencilerin barınma ve yeme içme giderlerini karşılaması gerektiğini vurguladı.

Ege Üniversitesi'nde yemek ücretlerine gelen zamlara öğrencilerin ardından Eğitim-İş Sendikası'ndan da tepki geldi. Eğitim-İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şube Başkanı Haluk Dağdevir, "Yemek zamları bir çok öğrenci için yaşam ve okuma şansını zora sokuyor" dedi.

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala İzmir'in köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi'nde yemek fiyatlarına yüzde 200'ün üzerinde zam geldi. Geçen yıl 6,5 liraya yemek yiyen öğrenciler bu yıl yemeği 20 TL' den yiyebilecekler.

Konuyla ilgili Eğitim-İş İzmir 4'Nolu Yükseköğretim Şube Başkanı Haluk Dağdevir, yapılan zamma yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Dağdevir yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Üniversitelerde özelleştirmelerin sonucu olarak gelinen noktada barınma, yeme, içme sorun olmaya başladı. Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi sonucunda ekonomik kriz, alım gücünün düşmesi maaşların az olması, asgari ücretin az olması kendi olanaklarımızla ürettiğimiz yemeklerin özelleştirilerek yapılan yemek zamları bir çok öğrenci için zor koşullarda yaşam ve okuma şansı sağlıyor. Ege Üniversitesinde de geçtiğimiz yıl 6.5 lira olan bir öğün yemek ücreti üç katından fazla artarak 20 liraya çıkmıştır. Mevcut koşullarda öğrencilerin barınma hakkı ve yeme içmesi giderlerinin devlet eliyle karşılanması gerekiyor. Bu sadece öğrencilere uygulanan bir zam değildir. Muhtemelen yemek ücretlerine yapılan bu zamlardan üniversite çalışanları, akademik ve idari personel de etkilenecektir."