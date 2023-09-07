Ege Üniversitesi Gözlemevi'nden Gökyüzü Gözlem Kampı

Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecek olan Gökyüzü Gözlem Kampı, Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında Nif Dağı eteklerinde gerçekleştirilecek. Kamp boyunca güneş, ay, jüpiter, satürn gözlemleri yapılacak ve birçok bilimsel etkinlik düzenlenecek.

Ege Üniversitesi (EÜ) Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Gökyüzü Gözlem Kampı düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, "Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri" kapsamında Nif Dağı eteklerinde yer alan Ege Üniversitesi Gözlemevi Yerleşkesinde 23-24 Eylül'de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Gökyüzü Gözlem Kampı'nda; teleskopla güneş, ay, jüpiter, satürn gözlemleri yapılabilecek. Güneş saati, su roketi, mars yüzey aracı, dürbün yapımı ve doğa yürüyüşü gibi çok sayıdaki etkinlikte bilim ve uzay tutkunları bir araya gelecek.

Kamp ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.