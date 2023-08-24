Efes Selçuk Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Kartıyla Destek Olacak

Efes Selçuk Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin çocuklarına Kırtasiye Kartı ile destek sağlayacak. Kırtasiye Kartı, kentteki kırtasiyelerde kullanılabilecek ve belediye hem eğitime destek olacak hem de yerel ekonomiye katkı sunacak.

Efes Selçuk Belediyesi, yaklaşan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kentte ihtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarına "Kırtasiye Kartı" ile destek olacak. Destekten yararlanmak isteyen ilk ve ortaokul öğrencileri için son başvuru tarihi 1 Eylül 2023 olarak belirlendi.

Efes Selçuk Belediyesi'nin 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kentte yaşayan ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere vereceği Kırtasiye Kartı, kentteki kırtasiyelerde kullanılabilecek. Belediye, eğitime destek olurken yerel ekonomiye de katkı sunacak.

Kırtasiye Kartı'na başvurular; öğrenci belgesi, öğrenci velisinin nüfus kağıdı fotokopisi, kütüphane kayıt belgesi ve ikametgah belgesi ile Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri'ne 1 Eylül'e dek yapılacak.