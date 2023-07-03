Efeler Belediyesi LGS Öğrencilerine Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

Efeler Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen EFESEM Akademi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Efeler Belediyesi, gençler tercih günlerinde öğrencilere destek olmak için EFESEM'in hizmet binasında uzmanlarla görüşme imkanı sunuyor.

Efeler Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen EFESEM Akademi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

LGS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Efeler'de yaşayan binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Lise tercihi yapacak öğrencilerin heyecanına kayıtsız kalmayan Efeler Belediyesi, gençler tercih günlerinde yalnız bırakmıyor. Öğrenciler, 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında EFESEM'in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 (Merkez İş Bankası Yanı) adresindeki hizmet binasını hafta içi 9.00 - 16.00 saatleri arasında ziyaret ederek, uzmanlarla yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşme sonrası kendileri için en doğru tercihi yapabilecek.