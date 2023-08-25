Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kitap Kafeleri'nde ders çalışan öğrencilerle buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Efeler Belediyesi'nin Kitap Kafeleri'nde ders çalışarak hazırlanan öğrencilerle yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçedeki gençlerin ders çalışıp araştırma yapabilmeleri ve kaliteli zaman geçirebilmeleri için hizmete açtığı Kitap Kafeler meyvelerini vermeye devam ediyor. YKS'ye Kitap Kafeler'de hazırlanan öğrenciler, elde ettikleri başarılı sonuçlarıyla anne-babalarını, öğretmenlerini ve eğitim hizmetleriyle kendilerine desteği esirgemeyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı sevindirdi. Mutluluklarını paylaşmak ve teşekkürlerini iletmek için Efeler Belediyesi'ni ziyaret eden 22 öğrenci, belediye meclis salonunda Başkan Atay ile bir araya geldi. Gençleri tek tek tebrik eden Başkan Atay, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

MİNİK PELİN'DEN BAŞKAN ATAY'A ŞİİRLİ TEŞEKKÜR

Ziyarete gelen öğrenciler arasında Başkan Atay'ın minik bir misafiri de vardı. Isparta'da yaşayan ve yaz tatillerini Efeler'deki anneannesinin yanında geçiren ilkokul 2. sınıf öğrencisi Pelin Ergönen, tatil boyunca her gün mahallesindeki Kitap Kafe'ye gittiğini ve burada ders çalışıp kitap okuduğunu söyledi. Üniversiteyi kazanan öğrencilerin Başkan Atay'ı ziyaret edeceğini duyunca toplantıya katılmak isteyen minik Pelin, Kitap Kafeler için yazdığı şiiri okuyarak Başkan Atay'a teşekkür etti.