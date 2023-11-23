Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'dan Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Öğretmenlerin kutsal bir mesleği yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Atay, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi; "Öğretmenlerimiz; kutsal bir mesleği özveriyle yerine getiren, topluma örnek olan ve sonuna kadar hak edilmiş bir saygı gören çok kıymetli insanlardır. Öğretmen, büyük bir fedakarlığın adıdır. Mezun olduktan sonra gencecik yaşta ülkemizin dört bir yanına yayılan öğretmenlerimiz, hayatları boyunca bilginin ışığıyla insanlığı aydınlatırlar. Gittikleri her yerde şartlar ne denli zorlu olursa olsun çocukları bağırlarına basar, onları eğitir, yetiştirir, hayata hazırlar, adeta ikinci anne-babaları olurlar. Yeri gelir öğrencisinin yüzünü yıkar, saçını tarar, yedirir, içirir hepsinden önemlisi bilgiyle besler, yol gösterirler. Yarınlarımız olan ve Cumhuriyet'imizi nice 100 yıllar yaşatacak olan nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyor, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı çağdaş eğitim yolunda bizlere rehberlik eden ve emeklerini asla ödeyemeyeceğimiz tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım" - AYDIN