Edremit'te Zeytin Hasadı Etkinliğiyle Öğrencilere Gıda Güvenilirliği Bilinci Aşılandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen zeytin hasadı etkinliği ile öğrencilere zeytinin dalından sofraya yolculuğu ve zeytinyağı üretim süreci anlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında öğrencilere gıda güvenilirliği bilinci aşılandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte zeytinin dalından sofraya yolculuğu başladı. Bu çerçevede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2. Tarımsal Üretim ve Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Bilincinin Oluşturulması" projesi ile öğrenciler zeytin hasadı yapıp, zeytinin yağa dönüşme serüvenine tanıklık ettiler.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu sene ikincisi düzenlenen zeytinin dalından sofraya yolculuğunun uygulamalı olarak anlatıldığı "2. Tarımsal Üretim ve Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Bilincinin Oluşturulması" projesi ile öğrenciler zeytin hasadı yapıp, zeytinin yağa dönüşmesinin serüvenine tanıklık ettiler.

Güre Mahallesi'nde zeytin sektöründe faaliyet gösteren Ali Pekin Zeytin İşleme Tesisi ev sahipliğinde Güre Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine zeytin hasadı hakkındaki teknik bilgiler verilerek, zeytinin sıkılarak zeytinyağına dönüşüm süreci hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından uygulamalı olarak eğitimler verildi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, "İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen gıda bilincinin özellikle çocuklarımızla artırılması için tarladan sofraya projesi kapsamında Güre'de zeytin hasadına katılıyoruz. Zeytin ve zeytinyağı bizim için Edremit için hem ülkemiz için çok büyük bir ekonomik değer. Çocukların bu ekonomik değeri genç yaşlarında çocuk yaşlarında öğrenerek sahip çıkmaları da bizim için önemli. Zeytinin bol olması demek hasadın bol olması demek. Ben bütün üreticilerimize de bu sene için bol bir hasat diliyorum, verimli bir hasat diliyorum" dedi.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, "Özellikle zeytinci bölgesinde çok göç olan bir bölgedir Edremit. Ondan dolayı zeytine yabancılaşan bir toplum yapısına sahip oluyoruz. Bunun için buradaki genç nesle bizden sonraki gelecek nesle zeytini ve zeytinyağını tanıtmalıyız ve sevdirmeliyiz. Öğrencilerimize zeytini hasattan sofraya şeklinde tanıtmak amacıyla buradaki bu etkinlikleri yapıyoruz bunlar çok güzel etkinlikler" diye konuştu.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ise, "Edremit'teki ilk ve ortaöğretim çocuklarımıza, gençlerimize zeytin hasadı nasıl yapılır, zeytinyağı sofralarımıza nasıl gelir, bunun macerasını anlatmak ve bir şekilde bu deneyi yaşatmak adına çocuklarımıza, gençlerimize yapılmış bir hasat örneği. Son derece önemli çünkü sofralarımıza gelen zeytinyağı çok kıymetli ve değerli bir ürün. Bu ürün sofralarımıza nasıl geliyor? Bütün bir şekilde burada yaşayan Edremit'te yaşayan tüm gençlerin, öğrencilerin bilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Genç nesillere bölgenin en önemli gelir kaynağı olan zeytin ürününün yetiştiriciliği ve zeytinyağına dönüş sürecinde ne gibi işlemlerden geçtiği bilincinin yerleştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projede; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve öğrenciler eşlik etti.

Proje dahilinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hafta boyunca ilkokul öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitimler vermeye devam edecek. - BALIKESİR