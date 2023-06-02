Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Edremit'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergileri açılıyor

Edremit'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergileri açılıyor

Eğitim Haberleri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi Merkez Binasında, Bostancı, Altınkum, Kızılkeçili ve Balıkesir Merkez Avlu Kongre Merkezinde 40'a yakın farklı türlerde sergi açılışları gerçekleştirecek.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi Merkez Binasında, Bostancı, Altınkum, Kızılkeçili ve Balıkesir Merkez Avlu Kongre Merkezinde 40'a yakın farklı türlerde sergi açılışları gerçekleştirecek.

Bir yıl içerisinde 823 kurs gerçekleştiren Edremit Halk Eğitimi Merkezi ihtiyaca göre her türlü sanatsal, kültürel, mesleki alanlarda kurs hizmete verildi. Edremit merkezde Kaymakam Ahmet Odabaş, resmi daire amirleri ve halkın yoğun katılımı ile ilk gün sergi açılışları yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Halk Eğitimi Merkezi Balıkesir Edremit Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title