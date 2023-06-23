Edremit'te EYOP kapsamında motivasyon buluşması düzenlendi

Edremit Yaşayan Okullar Projesi kapsamında ilçedeki tüm resmi ve özel okulların yönetim kadrolarının katılımıyla motivasyon buluşması gerçekleştirildi. Etkinliklerde 200 kişinin katılımıyla, sabah kahvaltısı, müzik dinletisi, sportif faaliyet, langırt, canlı langırt, masa tenisi, satranç, voleybol, bocce, penaltı atışı, dev janga gibi geleneksel oyunlar, öğle yemeği ve müsabakalar düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Edremit Yaşayan Okullar Projesi (EYOP) kapsamında ilçedeki tüm resmi ve özel okulların yönetim kadrolarının katılımıyla motivasyon buluşması gerçekleştirildi.

Etkinliklerde 200 kişinin katılımıyla, sabah kahvaltısı, müzik dinletisi, sportif faaliyet, langırt, canlı langırt, masa tenisi, satranç, voleybol, bocce, penaltı atışı, dev janga gibi geleneksel oyunlar, öğle yemeği ve müsabakalar düzenlendi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, programda iş insanları Fatih Ergün ve Erkan Özdemir'e, eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, gazetecilere, önceliklerinin kurum bünyesindeki yöneticilerin, okul müdürlerinin ve diğer personelin motivasyonunu sağlamak olduğunu söyledi.

EYOP kapsamında motivasyon buluşmaları yaptıklarını ifade eden Ciğer, "Programımız sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Ekip halinde ve bireysel çalışmanın takım ruhuna nasıl yansıyacağının örneklerini ortaya koyarak hem eğlendik hem bir araya geldik hem de bir arada uzun süre nasıl bu çalışmaları birlikte yapabileceğimizi göstermiş olduk. Bunu aslında eylül ayında mesleki eğitim haftalarımızda öğretmenlerimizle buluşturup ilçemizdeki 2 bin öğretmenimizle bu süreci paylaşarak yapmayı planlıyoruz." dedi.

Etkinliğin koordinatörü öğretmen Dilek Atay da katılımcılara teşekkür etti.