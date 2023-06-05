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Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nde Yılsonu Sergisi Açıldı

Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nde Yılsonu Sergisi Açıldı

Eğitim Haberleri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Bostancı Mahallesinde Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açılışı gerçekleştirilerek yıl içerisinde yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerler tarafından sene boyunca yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilenmeye devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Bostancı Mahallesinde Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açılışı gerçekleştirilerek yıl içerisinde yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerler tarafından sene boyunca yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilenmeye devam ediyor.

Edremit kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü yaşar Ciğer, kurum amirleri ve kursiyerlerin katıldığı sergide birbirinden güzel el işi ürünler göz doldurdu.

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla açılan kursların önemini vurgulayan Kaymakam Odabaş, kursların açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek kursiyerlere başarılar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Halk Eğitimi Merkezi Balıkesir Edremit Eğitim Haberler

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