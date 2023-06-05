Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nde Yılsonu Sergisi Açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Bostancı Mahallesinde Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açılışı gerçekleştirilerek yıl içerisinde yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerler tarafından sene boyunca yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilenmeye devam ediyor.