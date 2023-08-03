Edremit Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmeti

Edremit Belediyesi, üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. Uzmanlar tarafından öğrenciler ve aileleri detaylı olarak bilgilendiriliyor.

Edremit Belediyesi üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler için tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Öğrenciler ve aileleri doğru tercih konusunda uzmanlar tarafından detaylı olarak bilgilendiriliyor.

Edremit Belediyesi, üniversite adaylarını tercih dönemlerinde de yalnız bırakmıyor. Edremit Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğinde sunulan ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti ile öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme, kendileri için doğru mesleği ve üniversiteyi belirleme konularında yaşanan kafa karışıklığını gideriliyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Her zaman olduğu gibi YKS tercihlerini yaparken gençlerimizin yanındayız. Üniversite adayı gençlerimiz için bu yıl da Tercih Danışmanlığı hizmeti ücretsiz olarak sunuyoruz. Gençler; Aklınıza takılan tüm soruları İstanbul Aydın Üniversitesi uzman kadrosu sizin için yanıtlayacak, gelecekle ilgili hayallerinizi birlikte şekillendireceğiz" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Merve Yener Açar, tercihlerin öğrencilerin ileride yapacakları meslekleri belirlemeleri anlamında çok önemli olduğunu paylaşarak şunları söyledi:

"İstanbul Aydın Üniversitesi olarak Edremit Belediyesi'yle yaptığımız işbirliği kapsamında ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Bu tercihler öğrenci arkdaşlarımızın seçecekleri meslekleri yapmalarında çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden doğru bir tercih yapmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Öğrenciler, 8 Ağustos 2023 tarihine kadar Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde tercih danışmanlığından ücretsiz olarak yararlanabilecek.