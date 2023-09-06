Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde Okul Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, okul güvenliği tedbirleri ele alındı. Toplantıya ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Ayrıca, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İnönü İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde "Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin başkanlığında düzenlenen toplantıda, güvenlik tedbirlerinin yeterli seviyede alınmasını sağlamak için yapılacak çalışmalar ele alınıp görüşüldü.

Toplantıya ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyareti

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İnönü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı ziyaretinde okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle sohbet eden Arpacı, yeni eğitim-öğretim dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Derslikleri de gezen Arpacı, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.

Keşan'da motosiklet festivali düzenlenecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede motosiklet festivali düzenleneceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, 15-17 Eylül'de Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde düzenlenecek festivalle ilgili olarak Türkiye Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu yetkilileriyle bir araya geldi.

Helvacıoğlu, 1. Keşan Motofest Festivali öncesi son hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Güzel bir festivale ev sahipliği yapacaklarını aktaran Helvacıoğlu, Bu maceraya ortak olmak isterseniz, sizler de Türkiye'nin neresinde olursanız olun motorunuzu ve çadırını kapın ve gelin." ifadelerini kullandı.