Edirne İl Jandarma Komutanlığı Keşan'da trafik eğitimi verdi

Personel eğitim faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Keşan ilçesinde görev yapan jandarma ekiplerine trafik eğitimi verdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontrol, bölgelerdeki denetim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Keşan ilçesinde görev yapan jandarma ekiplerine trafik eğitimi verildi. Eğitimler çerçevesinde güvenli trafik bilinci ve trafik kuralları, trafik kazalarına müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlar, kaza bölgesinin emniyete alınması, karayollarında trafik akışı, yavaş sürme ve takip mesafesi, ışıkların kullanılması, mevsimsel araç ve lastik bakımları, hız sınırlarına uyma, intikal ve durma mesafesi, emniyet kemeri ve kask kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. - EDİRNE