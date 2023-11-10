Edirne'deki Okullarda Polis Denetimi
Eğitim Haberleri
Edirne merkez ve ilçelerdeki okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde okul çevresindeki motosikletlerin ve sürücülerin evrakları kontrol edildi. Şüpheli görülen kişiler GBT kontrolünden geçirildi ve alkol-sigara satışı yapan işletmeler uyarıldı. Denetimler eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.
Edirne merkez ve ilçelerdeki okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde okulların çevresindeki motosikletlerin ve sürücülerin evrakları kontrol edildi.
Edirne'deki denetimlerde 21 ekip 46 personel görev aldı.
Şüpheli görülen kişiler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.
Ekipler, okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapan işletmeleri, öğrencilere satış yapmamaları konusunda uyardı.
Denetimlerde servis şoförlerinin evrakları da kontrol edildi. Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi.