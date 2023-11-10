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Edirne'deki Okullarda Polis Denetimi

Edirne merkez ve ilçelerdeki okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde okul çevresindeki motosikletlerin ve sürücülerin evrakları kontrol edildi. Şüpheli görülen kişiler GBT kontrolünden geçirildi ve alkol-sigara satışı yapan işletmeler uyarıldı. Denetimler eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.