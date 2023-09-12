Edirne'de Veliler Eğitim Masraflarındaki Artışa Tepki Gösterdi

Edirne'de öğrenci velileri, eğitim masraflarında yaşanan artışlara tepki gösterdi. Ana sınıfı için kırtasiye alışverişinin yaklaşık bin lira tuttuğunu ifade eden bir veli, "Ve Milli Eğitim de sağ olsun yemekte vermiyormuş bu yıl, kesmiş. ve bunu pazar akşamı bildirdi öğretmenlere, okula maalesef… Pazartesi günü çocuklar mağdur olmasın, başınızın çaresine bakın diye…" dedi.

Okulların açılmasıyla birlikte velilerin kırtasiye alışverişi yoğunluğu da başladı. Veliler, kırtasiye masraflarının artmasından yakındı. Edirne'de bir kırtasiyede ana sınıfına giden çocuğu için alışveriş yapan bir veli, okulda ücretsiz yemek uygulamasının da kaldırıldığını söyledi. Veli, "Anasınıfı için ücretlendirme yapıldı. Neredeyse bin lira tuttu istekler. ve Milli Eğitim de sağolsun yemekte vermiyormuş bu yıl, kesmiş. ve bunu Pazar akşamı bildirdi öğretmenlere, okula maalesef… Pazartesi günü çocuklar mağdur olmasın, başınızın çaresine bakın diye…" dedi.

"GEÇEN YILA GÖRE FİYATLAR FARK EDİYOR"

Kırtasiyeci Tamer Dillek ise şunları söyledi:

"Geçtiğimiz haftadan itibaren ana sınıfları ve ilkokul 1. sınıflar açıldığından beri hareketlilik başladı. Listeler geliyor, okullardan gelen listelere göre malzemeleri vermeye çalışıyoruz. Olmayanları gerekirse tedarik ediyoruz. Fiyatları mümkün oldukça uygun tutmaya çalışıyoruz. Geçen yıla göre fiyatlar fark ediyor. Ekonominin durumuna göre ama yine de uygun sayılır. Biz elimizden geldikçe uygun tutmaya çalışıyoruz. Kurşun kalem 4 liraya da 5 liraya da var. Silgiler 3, 5, 6 liraya var. Defterler 15, 20, 25 liraya var. Boyuna göre değişiyor."