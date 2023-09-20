Edirne'de okul denetimleri gerçekleştirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, asayiş, çocuk şube ve Yunus timleri, okulların güvenliğini sağlamak için çıkış saatlerinde hazır bulundu. Öğrencilere zararlı maddelere yönelik bilgilendirme yapıldı ve tütün satışı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Edirne'de 64 okulun giriş-çıkışında, okul çevrelerinde ve umuma açık işletmelerde polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla yürüttükleri çalışmalara devam ediyor. Kent genelindeki 30 okulda huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, asayiş, çocuk şube ve Yunus timleri, kent genelinde bulunan okulların güvenliğini sağlamak için çıkış saatinde hazır bulundu. Toplamda 55 personelin katıldığı uygulamada, okul çıkış saatlerinde öğrencilere zararlı maddelere yönelik bilgilendirme yapıldı. Ekipler, öğrencilerin yanı sıra çevredeki esnafla da görüşerek 18 yaşını doldurmayan kişilere tütün ve tütün ürünlerinin satılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Okul denetimlerinde dedektör köpekler de ekiplerin yanında yer aldı, güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuldu. (DHA)