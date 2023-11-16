Edirne'de Öğrenciler Ulaşım Ücretlerine Tepki Gösterdi

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi öğrencileri, kent içi toplu ulaşımda uygulanan öğrenci ücret tarifesine tepki gösterdi.

Trakya Üniversitesi öğrencileri, şehir içi toplu ulaşımda kendileri için uygulanan 11,90 TL'lik ücret tarifesini protesto etmek için kentteki alışveriş merkezinin önünde bir araya geldi. Öğrenciler, 'Müşteri değil öğrenciyiz', 'Ayrıcalık değil hakkımızı istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Elif Negiş, Edirne'nin en pahalı ulaşıma sahip il olduğunu söyledi.

'AYRICALIK DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ'

Edirne'de ulaşımda uygulanan öğrenci tarifesinin yüksekliğine dikkat çeken Negiş, Edirne şehrinde 43 bin 196 öğrenci bulunmakta. Baktığımızda sözde öğrenci dostu olan şehirde, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) öğrenci kartına şu anda 11,90 TL vermekteyiz. Bu ücreti öğrenciler olarak kabul etmiyor, en kısa sürede indirim yapılmasını talep ediyoruz. Buradan Edirne Belediyesi'ne ve ETUS yetkililerine sesleniyoruz. Neredeyse en pahalı ulaşıma sahip şehir Edirne'de bu duruma acil şekilde çözüm bulunmasını, kooperatifin ve belediyenin inisiyatifine bırakılmak istemiyor, hakkımız olan indirimi talep ediyoruz dedi.

Negiş, açıklamasında, Mağduriyetimizin daha fazla devam etmemesini, şoförlerin kaba davranışlarına maruz kalmamayı istiyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyor mağduriyetimizin giderilmesi için haykırıyoruz. Ayrıcalık değil, hakkımızı istiyoruz. Biz müşteri değil, öğrenciyiz diye konuştu.