Edirne'de İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Edirne'de jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi. Trafik jandarması, can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda yapılan etkinlikte öğrencilere temel trafik kuralları anlatıldı. Milli Eğitim Müdürü de parkı ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Edirne'de jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda ilkokul öğrencilerine temel trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Parkı ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da öğrencilerle sohbet edip, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.