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Edirne'de anaokullarında katkı payı tavan tutarı belirlendi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Katkı Payı Komisyonu, bağımsız anaokulları ve ana sınıflarında toplanacak katkı payı tavan tutarını belirledi. Beslenmeli öğrenciler için 750 lira, beslenmesiz öğrenciler için ise 400 lira olarak belirlenen katkı payı, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.