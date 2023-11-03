Edirne'de anaokullarında katkı payı tavan tutarı belirlendi
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Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Katkı Payı Komisyonu, bağımsız anaokulları ve ana sınıflarında toplanacak katkı payı tavan tutarını belirledi. Beslenmeli öğrenciler için 750 lira, beslenmesiz öğrenciler için ise 400 lira olarak belirlenen katkı payı, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Katkı Payı Komisyonu bağımsız anaokulları ve ana sınıflarında toplanacak katkı payı tavan tutarını beslenmeli 750 lira, beslenmesiz 400 lira olarak belirlendi.
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde anaokulu ve bünyesinde ana sınıfı bulunan okul müdürleri, ana sınıfı öğretmenleri, okul-aile birliği başkanlarının katılımıyla Katkı Payı Komisyonu toplandı.
Toplantıda, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını karşılamak, öz bakım süreçlerini desteklemek amacıyla bağımsız anaokulları ve ana sınıflarda toplanacak katkı payı tavan tutarı, beslenmeli 750 lira, beslenmesiz 400 lira olarak belirlendi.