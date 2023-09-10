Edirne'de 57 Bin 840 Öğrenci Dersbaşı Yapacak

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, kent genelinde 57 bin 840 öğrencinin dersbaşı yapacağını açıkladı. İlimizdeki okullarda toplam 3 bin 960 derslik bulunmakta olup derslik başına ortalama 15 öğrenci düşmektedir.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, kent genelinde 57 bin 840 öğrenci dersbaşı yapacağını bildirdi.

Arpacı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında 57 bin 840 öğrencinin dersbaşı yapacağını belirten Arpacı, şunları kaydetti:

"Öğretim yılı itibariyle il ve ilçelerimiz resmi okul ve kurumlarında 5.032 öğretmen ve idareci görev yapacaktır. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında resmi ve özel olmak üzere ilimizde okul öncesi 32, ilkokul 101, ortaokul 92, ortaöğretim 67, olmak üzere 292 okulumuz bulunmaktadır.

İlimizdeki 292 resmi ve özel okulumuzda toplam 3 bin 960 derslik bulunmakta olup derslik başına ortalama 15 öğrenci düşmektedir. Yeni eğitim-öğretim yılında ilimiz okullarına 475 bin 776 adet ücretsiz ders kitabı dağıtımı yapılmıştır."