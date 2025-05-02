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e-YDS 2025/6 Sınavı Yarın Düzenleniyor

e-YDS 2025/6 Sınavı Yarın Düzenleniyor
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ÖSYM, e-YDS 2025/6 sınavının yarın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenleneceğini açıkladı. Sınavda 5 bin 267 aday başvuruda bulundu.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/6) yarın 4 ilde düzenleneceğini duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; e-YDS 2025/6, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 46 e-Sınav salonunda İngilizce olarak uygulanacak. Sınav saat 13.45'te başlayacak, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

'SINAVA 5 BİN 267 ADAY BAŞVURDU'

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınava 5 bin 267 aday başvurdu. Sınavda emniyet personeli dahil 319 kişi görev yapacak. Yıl içerisinde düzenli olarak yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavları, dil yeterliliğini ölçen önemli sınav uygulamaları olmayı sürdürüyor. Cumartesi düzenlenecek sınavla bu yıl dördüncü kez İngilizce olarak e-YDS gerçekleştirmiş olacağız. Adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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