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e-YDS 2023/11 İngilizce Sınavının Sonuçları Açıklandı

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Eğitim Haberleri

ÖSYM tarafından bugün düzenlenen e-YDS 2023/11 İngilizce sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilirler.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/11) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen e-YDS 2023/11 İngilizce sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar için sınav sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Kaynak: AA / Eğitim

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