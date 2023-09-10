Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan 2023-2024 eğitim öğretim yılı mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, yeni eğitim öğretim yılı öncesi bir mesaj yayımlayarak eğitimin önemine vurgu yaptı ve tüm eğitim camiasına başarılar diledi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi mesaj yayımladı.

Aslan, mesajında, her eğitim öğretim yılının ülkenin geleceğini inşa etme noktasında yeni başlangıç olduğunu belirtti.

Bir milletin ortak değerleri ve ideallerini nesillere aktaran eğitimin, o toplumun temel taşı ve geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Aslan, "Eğitim, sadece sınıf duvarları içinde değil, aynı zamanda hayatın her alanında karşımıza çıkan bir süreçtir. Eğitim sistemimiz ile düşünen, araştıran, yeni fikirlere açık, sorumluluk duygusuna sahip, milli ve manevi değerlerimizi benimsemiş, üretken, bilgi ve iletişim çağı insanı yetiştirme hedef ve gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Vali Aslan, Düzce genelinde 445 okulda 74 bin 628 öğrenci ile 5 bin 59 öğretmenin yeni şevk ve heyecanla yarın ders başı yapacaklarını belirterek, tüm eğitim camiasına yeni dönemde başarılar temenni etti.