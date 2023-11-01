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Düzce Üniversitesi, World University Rankings 2024'te önemli bir sıralama başarısı elde etti

Düzce Üniversitesi, Times Higher Education tarafından yayınlanan World University Rankings 2024'te mühendislik ve klinik sağlık alanlarında önemli bir sıralama başarısı elde etti. Mühendislik alanında dünya genelinde 501-600 bandında yer alan üniversite, klinik ve sağlık alanında ise 801-1000 bandında yer aldı. Düzce Üniversitesi, Türkiye'de mühendislik alanında 9. sırada yer alarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dikkat çeken bir başarıya imza atmıştır.