Düzce Üniversitesi ve Koop-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğe bağlı işyerlerine ilişkin olarak ikinci dönem toplu iş sözleşmesi, Koop-İş ile imzalandı. İmza törenine üniversite yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı.

Düzce Üniversitesi ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (Koop-İş) arasında, Rektörlüğe bağlı işyerlerine ilişkin olarak ikinci dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Hüseyin Aydın ile Düzce Üniversitesi mensupları ve sendika temsilcileri katıldı.

İmza töreni öncesinde konuşan Eyüp Alemdar, önemli bir günde bir araya geldiklerini belirterek sözlerine başladı. Ekonomik ve sosyal hakların çalışanların huzuru ve mutluluğu için olduğunu dile getiren Alemdar, hem işveren hem de sendika üyeleri için Toplu İş Sözleşmesi'nin hayırlı olmasını temenni etti.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalanmasında emek verenlere teşekkürlerini iletti. Sözleşmede yeniliklerin olduğuna dikkat çeken Sözbir, sözleşmenin içeriği hakkında bilgiler vererek sözlerini sonlandırdı.

Toplu iş sözleşmesini Düzce Üniversitesi adına Rektör Nedim Sözbir imzalarken, Koop-İş adına ise Eyüp Alemdar imzaladı.

Program, imza töreninin ardından sona erdi. - DÜZCE