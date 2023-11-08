Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunlarına CV ve Mülakat Eğitimi

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tarafından mezuniyet öncesi cv yazma ve mülakat teknikleri başlıklı bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Şirin'in yönetiminde yapılan programda özel bir firmanın İnsan Kaynakları Müdürü Zuhal Öztürk bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Öz geçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gerekenleri ve mülakata hazırlanma sürecini anlatan Öztürk, öz geçmişi hazırlarken net ifadeler yazılması gerektiğini ve doğru bilgilere yer verilmesinin önemini vurguladı. İnsan kaynakları uzmanının bir öz geçmişi incelemek için kısıtlı bir zamanı olduğunu söyleyen Zuhal Öztürk, öz geçmişin bir sayfayı geçmemesinin altını çizdi.

Öz geçmişlerde yazım kurallarına da bakıldığını ifade eden Öztürk, doğru bir Türkçeyle, yazım kuralları gözetilerek hazırlanan öz geçmişlerin değerlendirmede olumlu olacağını vurguladı. Referans bölümünün mutlaka doldurulması gerektiğini dile getiren İnsan Kaynakları Müdürü Öztürk, referansa yazılan kişinin de bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

İş mülakatları hakkında da bilgiler veren Zuhal Öztürk, çağrılan mülakatlara mutlaka gidilmesi gerektiğini, gidilemeyecekse de bu durumun yetkililere bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı. Kendine uygun iş bulma tavsiyesinde bulunan Öztürk, kişinin kariyer hedeflerini belirleyip, ona göre eğitim almasının önemi üzerinde durdu. - DÜZCE