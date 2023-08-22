Düzce Üniversitesi Kafeteryaları 5 Yıl Süreyle İhale Edilecek

Düzce Üniversitesi Öğrenci Yaşam Alanı (Orta Kafe, Botanik Kafeterya, Büfe) ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi Morfoloji binası kafeteryaları 29 Ağustos 2023 tarihinde 5 yıl süreliğine ihale edilecek. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonunda pazarlık usulüyle yapılacak. İhaleye katılmak isteyen girişimci istekliler en geç belirtilen ihale gün ve saatine kadar ihale dokümanını, Düzce Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda; ücretsiz görebilecek, alabilecek ve anılan tarih ve saate kadar teklif dosyasını verebilecek. 30 bini aşkın öğrencisi ve 2 binin üzerindeki çalışanı ile Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Öğrencilerin, çalışanların ve misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir yer tutuyor.

Düzce Üniversitesi Öğrenci Yaşam Alanı (Orta Kafe, Botanik Kafeterya, Büfe) ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi Morfoloji binası kafeteryaları 29 Ağustos 2023 tarihinde 5 yıl süreliğine ihale edilecek.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonunda pazarlık usulüyle yapılacak. İhaleye katılmak isteyen girişimci istekliler en geç belirtilen ihale gün ve saatine kadar ihale dokümanını, Düzce Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda; ücretsiz görebilecek, alabilecek ve anılan tarih ve saate kadar teklif dosyasını verebilecek.

30 bini aşkın öğrencisi ve 2 binin üzerindeki çalışanı ile Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Öğrencilerin, çalışanların ve misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir yer tutuyor. - DÜZCE