Düzce Üniversitesi ile LEPL Sokhumi Devlet Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Düzce Üniversitesi ile LEPL Sokhumi Devlet Üniversitesi arasında akademik değişim, bilimsel konferanslar ve ortak araştırma faaliyetleri için iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün imza törenine üniversite yetkilileri katıldı.

Düzce Üniversitesi ile LEPL Sokhumi Devlet Üniversitesi arasında; akademik değişimi, bilimsel konferanslar, ortak araştırma faaliyetleri yürütmek ve diğer işbirliği biçimlerini teşvik etmek amacıyla protokol imzalandı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen protokole; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, LEPL Sokhumi Devlet Üniversitesi adına ise Sokhumi Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zurab Khonelidze imza attı. İmza Töreninde Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Kütük ile Sokhumi Devlet Üniversitesi yetkilileri de hazır bulundu.

LEPL Sokhumi Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zurab Khonelidze ile ekibini Düzce Üniversitesi'nde ağırlamaktan ve yapılan iş birliği protokolünden duyduğu memnuniyetini dile getiren Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokolün her iki taraf için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. - DÜZCE