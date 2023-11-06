Düzce Üniversitesi Filistinli Öğrencilere Destek Veriyor

Düzce Üniversitesi, Filistinli öğrencilere yemek bursu, konaklama ve kayıt dondurma gibi destekler sağlayacak.

Düzce Üniversitesinde eğitim gören Filistinli öğrencilere, yemek bursu, konaklama ve kayıt dondurma işlemleri konusunda destek verileceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, rektör yardımcıları ve akademisyenler, Filistinli öğrencilerle kampüsteki rektörlük restoranında bir araya geldi.

Sözbir, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadıklarını belirterek, üniversitenin her zaman Filistinli öğrencilerin yanında olduğunu ifade etti.

Filistinli öğrencilere bir dönem yemek bursu imkanı sağlayacaklarını aktaran Sözbir, konaklama sorunu olan öğrencilerin de yurtlara yerleştirilmesinde kolaylık sağlanacağını kaydetti.

Sözbir, Gazze'de yaşayan Filistinli öğrencilerine de kayıt dondurma olanağı getireceklerini söyledi.

Program, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Filistinli Ahmed Omari'nin yaptığı dua ile sona erdi.