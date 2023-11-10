Düzce Üniversitesi Deprem Çalıştayı Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayda, ülkemizin aktif deprem kuşakları üzerinde bulunduğu vurgulandı. Deprem bilincinin oluşturulması ve depreme dayanıklı yapı tasarımlarının uygulanması gerektiği vurgulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan, ülkemizin en aktif deprem kuşakları üzerinde bulunduğunu belirterek "Bunun en acı örneklerini görüyoruz" dedi.

Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Düzce Deprem Çalıştayı" Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan, ülkemizin en aktif deprem kuşakları üzerinde bulunduğunu belirterek bunun en acı örneklerinin; 17 Ağustos Kocaeli, 12 Kasım Düzce ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde görüldüğünü ifade etti. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğiyle depreme dayanıklı yapı tasarımlarının uygulanması gerektiğini dile getiren Arslan, çalıştay ile halkta ve mühendis adaylarında deprem bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak istediklerini söyleyerek, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce depremlerini yaşamış biri olarak Düzce Deprem Çalıştayı'nı çok önemsediğini ve depremlerin ne kadar büyük acılar verdiğine şahit olduklarını sözlerine ekledi. Deprem olmadan önce tedbir almanın önemine vurgu yapan Öztürk, bu konuda üniversitelere de önemli görevler düştüğünü söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından programın çalıştay bölümüne geçildi. Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan'ın yönetimindeki oturumda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, ülkemizde son 20 yılda yaşanan deprem felaketleri, gözlemlenen yapısal hasarlar ve ileriye dönük alınması gerekenler önlemler hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Fotoğraf kareleri eşliğinde yaşanan depremlerdeki yapısal hasarları karşılaştıran Altunışık, sunumunun sonunda alınması gereken tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, afeti bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuç olarak tanımlayarak geçmiş depremlerden dersler ve geleceğe bakış noktasında sunumunu gerçekleştirdi. Türkiye tarihindeki en büyük depremlerin özellikleri ve sahadaki gözlemlerinden bahseden Sertçelik, Düzce'nin depremselliği ile konuşmasını noktaladı.

Programın son konuşmacısı olan Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Anıl Dindar ise "Deprem Kaynaklı Risklerin Azaltılmasına Yönelik Olarak Japonya'dan Bilgi ve Uygulama Transferi: MARTEST Projesi" başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Programda; depreme dayanıklı kentlerin oluşturulması, halkın bilinçlendirilmesi, altyapının hazır hale getirilmesi, yapı stokunun hazırlanması, moloz döküm yerlerinin belirlenmesi, kaliteli malzeme ve işçilik ile yenilikçi yapı teknolojilerinin ülkemize kazandırılmasıyla ilgili önemli önerilerde bulunuldu.

Düzce Deprem Çalıştayı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - DÜZCE