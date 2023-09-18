Düzce Üniversitesi Cami'nin Altındaki Dükkanlar Kiraya Verilecek

DÜZCE (İHA) – Konuralp bölgesinde yapımı devam eden Düzce Üniversitesi Cami'nin altında bulunan 4 dükkan kiraya verilecek.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinin yapımı bir yandan devam ederken, bir yandan da alt dükkanlarda kiralama çalışmalarına başlandı. Düzce İl Müftülüğü tarafından yapılan çalışmalar ile birlikte 2'si 110 metrekare, 2'si 70 metrekare olan toplam 4 dükkan kiraya verilmesi için ihale edilecek. 3 yıl süre ile kiralanacak olan dükkanlar için yapılacak ihale 21 Eylül'de müftülükte gerçekleştirilecek. - DÜZCE