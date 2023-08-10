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Düzce Müftülüğü tarafından Yazımda Kardeşlik Var Kampı düzenlendi

Eğitim Haberleri

Düzce Müftülüğü tarafından düzenlenen Yazımda Kardeşlik Var Kampı, öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek ve bilgi, ahlak ve merhamet duygularıyla yetişmelerini sağlamak amacıyla Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Müftülü tarafından düzenlenen Yazımda Kardeşlik Var kampı düzenlendi.

Düzce'de öğrenciler yaz tatilini dolu dolu geçiriyor. Düzce Müftülüğü tarafından Yazımda Kardeşlik Var Kampı gerçekleştirildi. Öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, bilgi, ahlak ve merhamet duygularıyla yetişmelerini sağlamak amacıyla Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kampa öğrencilerde yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler telefon, bilgisayar ve tabletten uzakta hem bilgilendi hem de bolca eğlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

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