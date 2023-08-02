Düzce Müftülüğü Öğrencilere Kitap Okuma Projesi Düzenliyor
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Düzce Müftülüğü tarafından düzenlenen Rotayı Yıldızlar Belirler projesi kapsamında öğrenciler kitap okumaya devam ediyor. Proje kapsamında yaz kursu öğrencileri Kaynaşlı Belediyesi Gırgın Çayırı mesire alanında kitaplarını okudular.
DÜZCE(İHA) – Düzce Müftülüğü tarafından düzenlenen Rotayı Yıldızlar Belirler projesinde öğrenciler kitap okumaya devam ediyor.
Düzce İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün "Rotayı Yıldızlar Belirler" projesi yaz kursu öğrencilerini Kaynaşlı Belediyesi Gırgın Çayırı mesire alanında Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ağırladı. Öğrenciler köfte ekmek yedikten sonra doğayla iç içe kitaplarını okudular. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim