Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Yangın Çıktı

Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çıkan yangın sonucunda okulun çatı kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangın, Beyköy'de çatı katında onarım çalışmaları sırasında çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.