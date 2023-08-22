Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Yangın Çıktı
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Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çıkan yangın sonucunda okulun çatı kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangın, Beyköy'de çatı katında onarım çalışmaları sırasında çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Okulda çıkan yangın korkuttu
DÜZCE - Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yangın çıktı. Yangında okulun çatı kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay Beyköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatı katında onarım çalışmaları çerçevesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu Beyköy ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verildi. Bölgeye ulaşan ekipler çatı katında çıkan yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Okulun çatı bölümünde büyük hasar oluştu.