Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, minik öğrencilere hayvan sevgisini anlattı

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Uzun Mustafa Anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, hayvan sevgisini ve korumanın önemini anlattı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, minik öğrencilere hayvan sevgisini ve hayvanları korumanın önemini anlattı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Uzun Mustafa Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Ülkemizin geleceği olan minik öğrencilere hayvan sevgisinden, hayvanları korumanın öneminden bahsettiler. Minikler ayrıca hayvanlarla ilgili merak ettikleri soruları da sorarak, hayvanları daha yakından tanıma fırsatı buldu. - DÜZCE