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Yaşayan diller ve lehçeler komisyonu toplandı

Yaşayan diller ve lehçeler komisyonu toplandı
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Düzce'de düzenlenen Yaşayan Diller ve Lehçeler Komisyon Toplantısı'nda, dil ve kültürel mirasın korunması için eğitim çalışmaları ve gelecek projeler değerlendirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen Yaşayan Diller ve Lehçeler Komisyon Toplantısı'nda, dil ve kültürel mirasın korunmasına yönelik eğitim çalışmaları ile gelecekte hayata geçirilebilecek projeler değerlendirildi.

Yaşayan Diller ve Lehçeler Komisyon Toplantısı, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, şube müdürü, Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı Fehmi Altın, öğretmenler Esma Sezen, Şimal Özcan ve Levent Özcan katıldı. Toplantıda yaşayan diller ve lehçeler kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri ele alınırken, öğrencilerin dil ve kültürel miras bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Katılımcılar, yerel dillerin ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerken, bu alanda gerçekleştirilebilecek eğitim ve farkındalık faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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