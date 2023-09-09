Düzce'de servis sürücülerine yönetmelik eğitimi verildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 servis sürücüsü ve 2 rehber personele servis yönetmeliği ve denetimleri hakkında bilgiler verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 servis sürücüsü ve 2 rehber personele servis yönetmeliği ve denetimleri hakkında bilgiler verdiler.

Düzce'de 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro amirliği 'Okul yolunda her şey yolunda' diyerek Minibüs ve Servisçiler Odası üyeleri 25 servis sürücüsü ve 2 rehber personel katılımı ile servis yönetmeliği ve denetimi hakkında bilgilendirilme yapıldı. Eğitimlerin ayrıca yıl içerisinde periyotlar halinde devam edeceği bildirildi. - DÜZCE