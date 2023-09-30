Düzce'de öğrencilere gıda kaybı ve israfıyla ilgili bilgilendirme yapıldı

Düzce'de gıda mühendisleri tarafından öğrencelere Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafına Karşı Farkındalık Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için bilgilendirme yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gıda mühendisleri tarafından öğrencelere Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafına Karşı Farkındalık Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için bilgilendirme yapıldı.

Merkez Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu'nda 126 öğrenciye Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafına Karşı Farkındalık Günü'nünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendislerince bilgilendirme yapıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafına Karşı Farkındalık Günü ilan etmesi üzerine, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile Gıdanı koru-Safrana Sahip Çık temalı ulusal ve uluslararası düzeyde konu ile ilgili çalışmalar başlatılmıştı.

Günümüzde dünya nüfusu yaklaşık 7 milyar olup, herkese yetecek kadar gıda üretilmektedir. Ancak başta yaş meyve ve sebzedeki yüzde 55'e varan çürüme ve israf olmak üzere, ekmek ve diğer gıdalarda ortalama yüzde 33'lere ulaşan gıda kayıpları ve israfı yaşanmaktadır. Mevcut İsrafın yüzde 25 azaltılabilmesi halinde yaklaşık 870 milyon aç insanı doyurmak mümkün olacaktır. Bu duruma çare arayan FAO iyi uygulamaların sahada tespit edilmesi, sorun ve çözüm önerileri ile yapılabilecekler hakkında bir ulusal rapor hazırlanmıştı.

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun "Ülkemizde maalesef her gün yaklaşık 50 bin ton gıda kaybı ve israfı meydana gelmektedir. Bu kayıpları en aza indirmek için toplumsal olarak herkesin bilgilenmesi ve bu konuya önem vermesi gerekir. Bakanlığımızca tüketicilerde israfa yönelik farkındalık oluşturulması, restoranlarda yenilen yemeklerin kalanlarının paketlenerek yeniden tüketilmesi, ihtiyaç fazlasının satın alınmasının önlenmesi, tüketicilerin gıdalarını nasıl korumaları gerektiği, planlı gıda alışverişi, gıda artıklarının yeniden işlenerek diğer ürünlere dönüştürülmesi gibi birçok konuda farkındalık oluşturmak için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor" dedi.

Konuya yönelik Düzce'de Merkez ve İlçelerin ortaöğretim okullarındaki öğrencilerine "Gıda Kaybı ve İsrafı" hakkında farkındalık oluşturmak için bilgilendirme çalışmaları yapıldığını söylendi. - DÜZCE