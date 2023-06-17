Düzce'de nüfus cüzdanını kaybeden aday sınava polis ekipleri tarafından yetiştirildi
Eğitim Haberleri
Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Atatürk Kültür Merkezi binasında YKS'ye girecek olan Özlem Sude Öztürk, heyecandan elindeki kimliğini kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, adayın sınava girebilmesi için seferber oldu ve Öztürk, çıkarılan geçici kimliğiyle sınava yetiştirildi.
Düzce'de nüfus cüzdanını kaybeden bir adayı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği salona polis ekipleri ulaştırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, YKS'ye girecek adayların mağdur olmaması için seferber oldu.
Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Atatürk Kültür Merkezi binasında sınava girecek Özlem Sude Öztürk (18), heyecandan elindeki kimliğini kaybetti.
Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Motorize ekipleri sınav merkezinin önüne gelerek Öztürk'ü, Valilik binasındaki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürdü.
Öztürk, çıkarılan geçici kimliğin ardından ekiplerce sınava gireceği salona yetiştirildi.