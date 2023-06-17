Düzce'de nüfus cüzdanını kaybeden aday sınava polis ekipleri tarafından yetiştirildi

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Atatürk Kültür Merkezi binasında YKS'ye girecek olan Özlem Sude Öztürk, heyecandan elindeki kimliğini kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, adayın sınava girebilmesi için seferber oldu ve Öztürk, çıkarılan geçici kimliğiyle sınava yetiştirildi.